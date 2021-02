Cortina: austriaca Puechner più veloce in 1/a prova discesa

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 12 FEB - L'austriaca Mirjam Puechner in 1.08.26 è stata la più veloce nella prima della due prove in vista della discesa iridata di domani. Seconda in 1.08.90 la sua connazionale Tamara Tippler e terza la svizzera Lara Gut Behrami in 1.08.93. Migliore delle azzurre - in una prova decisamente accorciata per lasciare spazio in zona bassa verso il traguardo unico alla prova concomitante degli uomini - è stata Francesca Marsaglia con il 6/o tempo in 1.09.23. Decisamente più indietro tute le altre. La seconda e più veritiera prova sull'intero tracciato è alle ore 13. (ANSA).