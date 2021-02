Open Australia: passano il turno Osaka e Serena Williams

ROMA, 12 FEB - Naomi Osaka e Serena Williams hanno conquistato un posto negli ottavi di finale degli Australian Open di tennis. La giapponese numero 3 del mondo e l'ex regina, attualmente in 11ma posizione, hanno infatti battuto facilmente in due set le rispettive avversarie: la tunisina Ons Jabeur (30) e la russa Anastasia Potapova (101). Nel doppio ci sono ancora 2 azzurri in gara: sono Marta Marta Trevisan che, con la serba Aleksandra Krunic, ha battuto la cinese Lin Zhu e alla tedesca Mona Barthel. E poi Simone Bolelli che, in duo con l'argentino Maximo Gonzalez, ha eliminato la coppia italiana formata da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori. Fuori anche Stefano Travaglia che (con il serbo Laszlo Djere) ha perso contro il duo anglo-brasiliano di Jamie Murray e Bruno Boares. Infine, eliminato pure Salvo Caruso, tornato in campo dopo la maratona di ieri nel singolo contro Fabio Fognini. Caruso, in coppia col finlandese Emil Ruusuvori si è arreso ai due kazaki Alexander Bublik e Andrey Golubev. (ANSA).