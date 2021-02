Moto: Honda, migliorano condizioni di Marquez

ROMA, 12 FEB - Migliorano le condizioni di Marc Marquez, il pilota spagnolo della Honda, pluricampione del mondo di motogp, assente dalle competizioni dallo scorso 19 luglio quando cadde, dopo una strepitosa rimonta al Gran Premio di Spagna, fratturandosi l'omero del braccio destro, operato più volte. Oggi la Honda in una nota afferma che un ulteriore esame di Marquez, effettuato presso l'Hospital Ruber Internacional, "a 10 settimane dall'intervento per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro, ha confermato una situazione clinica favorevole". Secondo la scuderia giapponese "il team medico guidato da Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e comprendente Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea García Villanueva, ha valutato i segni radiografici del consolidamento osseo e si è detto soddisfatto dei progressi. D'ora in poi, e nel corso delle prossime settimane, Marquez potrà progredire costantemente nel processo di recupero funzionale del braccio operato". (ANSA).