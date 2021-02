Cortina: Brignone "peccato, ora penso alle prossime chance"

ROMA, 11 FEB - "Avevo pochissima risposta sotto piedi da questo tipo di neve, ed era comunque molto facile con poche possibilità di sbagliare. Pazienza, è andata così. ora mi preparerò per la combinata e per il gigante dove cercherò di giocare le mie carte". Federica Brignone non nasconde la delusione per il piazzamento lontano dal podio nel superg che ha aperto i mondiali di sci di Cortina. Anche Marta Bassino, partita col pettorale n.1, è finita indietro nella gara vinta da Lara Gut-Berhami. "Era molto facile da sciare perché la neve era facile - le parole della campionessa piemontese -. Penso di aver sciato abbastanza bene ma bisognava cercare più velocità. E' stata comunque una bella prova anche se sappiamo bene che ai Mondiali ogni gara è secca e contano solo le prime tre posizioni. E' mancata un po' la presenza del pubblico, ma non ci possiamo fare niente". (ANSA).