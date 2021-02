Real Madrid; si ferma Marcelo, salterà l'Atalanta

ROMA, 10 FEB - Il Real Madrid continua a perdere pezzi in vista dei prossimi impegni, primo fra tutti l'ottavo di finale valido per la Champions League contro l'Atalanta (andata a Bergamo il 24 febbraio, ritorno in Spagna il 16 marzo). Dopo il capitano Sergio Ramos e l'attaccante belga Eden Harzard, entrambi out, si è fermato anche il terzino Marcelo: il brasiliano si è infortunato nella Liga contro il Getafe e sarà costretto a restare fuori per tre settimane. Al brasiliano è stato riscontrato un problema al soleo - in pratica sotto il polaccio - sinistro, che verrà valutato nei prossimi giorni. (ANSA).