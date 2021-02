Vela: Loro Piana Superyacht Regatta, aperte le iscrizioni

ROMA, 10 FEB - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Loro Piana Superyacht Regatta di vela, in programma dal primo al 5 giugno. Lo Yacht Club Costa Smeralda continua a lavorare sulla ripartenza degli eventi sportivi per la stagione in arrivo. Il primo bando a essere pubblicato online è quello della Loro Piana Superyacht Regatta, giunta alla 14/a edizione. Si tratta di uno degli eventi di maggior richiamo nel Mediterraneo, dedicato ai superyacht con lunghezza minima di 90 piedi e aperto anche alle imbarcazioni Wally, Southern Wind, multiscafi di almeno 50 piedi di lunghezza. Il format prevede quattro giorni di sfide costiere, nello scenario dell'Arcipelago de La Maddalena. Nel 2019, ultima edizione della Loro Piana Superyacht Regatta, una flotta di 20 yacht sfilò fra le Isole del Nord Sardegna. Gli organizzatori ci tengono a sottolineare che "l'evoluzione della crisi pandemica sarà costantemente monitorata, al fine di adeguare, nei prossimi mesi, il programma della manifestazione, assicurando ai partecipanti la massima sicurezza". "Per agevolare tutti gli armatori, che ad oggi sentono forte il desiderio di tornare a regatare, in caso di cancellazione dell'evento dovuto alla pandemia, la quota di registrazione sarà interamente rimborsata", si legge in una nota. (ANSA).