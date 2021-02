Giro: nel 2021 saranno 23 le squadre al via, 184 i corridori

ROMA, 10 FEB - Rcs Sport ha reso noto l'elenco delle squadre al via del 104/a Giro d'Italia di ciclismo e delle corse Uci World Tour di primavera. Gli inviti e le wild card del Giro di Sicilia, della Milano-Torino, della Gran Piemonte e de Il Lombardia, verranno annunciate successivamente. Inoltre, l'Alpecin-Fenix (Bel), leader della classifica Uci Pro teams 2020, parteciperà a tutte e quattro le corse World Tour di primavera. In quanto avente diritto all'invito, il team ha confermato la partecipazione. Giro d'Italia (8-30 Maggio) - 19 Uci World Teams, una avente diritto e tre wild card (23 squadre di otto corridori ciascuna). Ag2r Citroen Team (Fra), Alpecin-Fenix (Bel), Astana-Premier Tech (Laz), Bahrain Victorious (Brn), Bora-Hansgrohe (Ger), Cofidis (Fra), Deceuninck-Quick Step (Bel), Ef Education-Nippo (Usa), Groupama-Fdj (Fra), Ineos Grenadiers (Gbr), Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (Bel), Israel Start-up Nation (Isr), Jumbo-Visma (Ola), Lotto Soudal (Bel), Movistar (Spa), Team Bikeexchange (Aus), Team Dsm (Ger), Qhubeka Assos (Rsa), Trek (Usa), UAE Emirates (UAE). In seguito della decisione dell'Uci di aumentare il numero di corridori al via dei grandi giri - da 176 a 184 - Rcs Sport estende gli inviti alle seguenti tre squadre: Bardiani Csf Faizanè (Ita), Eolo-Kometa Cycling (Ita), Vini Zabù (Ita). Alla Strade Bianche del 6 marzo parteciperanno 25 squadre di sette corridori ciascuna (wild card ad Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani, Eolo e Vini Zabù). Anche alla Tirreno-Adriatico (10-16 marzo) parteciperanno 25 squadre di sette corridori ciascuna (wild card ad Androni, Eolo, alla russa Garzprom-Rusvelo, alle francesi Team Arkea e Direct Energie). Venticinque team anche alla Milano-Sanremo del 20 marzo: wild card ad Androni, Bardiani, agli statunitensi di Team Novo Nordisk e a Direct. (ANSA).