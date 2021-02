++ Goggia, dopo infortunio mi ha telefonato Mattarella ++

ROMA, 10 FEB - "Una settimana fa sono stata chiamata dal presidente della Repubblica Mattarella e vista la situazione del Paese non idilliaca italiana mi ha fatto molto piacere questa telefonata". Sofia Goggia ringrazia il presidente della Repubblica per la telefonata .nel momento più difficile della sua carriera, a poche ore dall'infortunio che l'ha costretta a saltare in Mondiali di sci a Cortina. "Visti anche tutti i cambiamenti al vertice che si stanno verificando mi ha fatto molto piacere". (ANSA).