Calcio: Gazidis, Ibrahimovic è eccezione a tutte le regole

MILANO, 10 FEB - "Ibrahimovic è l'eccezione a tutte le regole, sempre. Stefano Pioli è un uomo intelligente e profondo. L'unità di squadra è fondamentale. Io mi sento un tifoso del Milan": sono le prime anticipazioni dell'intervista, in italiano, dell'ad del Milan Ivan Gazidis a Sky Sport che sarà in onda questa sera. "Mi sento veramente milanese. Sono arrivato al Milan - racconta - perché ho un sogno. Voglio far parte del ritorno di questo club in alto. Voglio un Milan moderno e progressista, siamo all'inizio del percorso, non alla fine". (ANSA).