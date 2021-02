Cortina: Tapiro a Sofia Goggia "unico oro di quest'anno..."

ROMA, 09 FEB - "Sarà l'unico oro che vincerò quest'anno". Sofia Goggia accetta con ironia il Tapiro che le è stato consegnato da Striscia la notizia a causa dell'infortunio che ha costretto l'olimpionica dello sci a rinunciare ai mondiali di Cortina. Intercettata all'uscita dalla palestra, a Curno (Bergamo), la sciatrice ha ritirato il Tapiro: "Sarà l'unico premio d'oro che vincerò quest'anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi" ha detto Goggia. Quanto ai tempi per il ritorno in pista, l'azzurra si è mostrata fiduciosa: "Due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile". (ANSA).