Cortina: Ligety annuncia fine carriera dopo Mondiali

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 09 FEB - Il grande sciatore americano Ted Ligety ha annunciato il ritiro dalle competizioni subito dopo il gigante mondiale di Cortina, sua ultima gara. Classe 1984, nei suoi 17 anni in carriera, Ligety ha vinto due ori olimpici e cinque titoli mondiali con 25 successi in coppa del mondo. Grandissimo gigantista, l'americano ha raccolto successi e medaglie anche in superG e combinata. (ANSA).