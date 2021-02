Open Australia: Herbert ko, Fognini al secondo turno

ROMA, 09 FEB - Comincia bene l'Open d'Australia di tennis per Fabio Fognini. L'azzurro ha battuto all'esordio il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-3 e avanza così al secondo turno dove incontrerà Salvatore Caruso in un derby tutto italiano. (ANSA).