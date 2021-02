Open Australia: test schiena superato,tutto facile per Nadal

ROMA, 09 FEB - Tutto facile per Rafa Nadal nel match d'esordio degli Open d'Australia. Il campione spagnolo, arrivato all'appuntamento con il primo slam della stagione non al top della forma, ha dimostrato invece di aver superato il problema alla schiena che lo aveva tenuto in ansia negli ultimi giorni, travolgendo il serbo Laslo Djere (n.56 del ranking) con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-1 in un'ora e 51 minuti di gioco. Nadal, che ha vinto il torneo australiano nel 2009, al secondo turno troverà lo statunitense Michael Mmoh. (ANSA).