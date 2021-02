Open Australia: Sonego e Caruso passano al 2/o turno

ROMA, 09 FEB - Esordio positivo agli Australian Open di tennis per Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso. Nella notte italiana i due azzurri si sono qualificati al secondo turno, battendo rispettivamente lo statunitense Sam Querrey (7-5, 6-4, 6-4) e lo svizzero Henry Laaksonen (6-2, 6-4, 6-3). E' andata male invece a Sergio Cecchinato, sconfitto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 dall'americano Mackenzie McDonald. Eliminato pure Andreas Seppi, piegato 6-4, 4-6, 6-2, 6-2, dall'uruguaiano Pablo Cuevas. Fra le ragazze out Martina Trevisan superata dalla russa Ekaterina Alexandrova per 6-3, 6-4. Eliminata anche Jasmine Paolini, per lei l'esordio era proibitivo con Carolina Pliskova, la ceca numero 6 del mondo, che ha vinto con un nettissimo 6-0 6-2. Al prossimo turno Sonego se la vedrà con lo spagnolo Feliciano Lopez, n.65 della classifica mondiale, mentre a Caruso toccherà il vincente della sfida tra Fabio Fognini e il francese Pierre-Hugues Herbert. (ANSA).