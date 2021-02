Cortina: Paris "non ancora al top ma sono in crescita"

CORTINA (BELLUNO), 08 FEB - "Non sono ancora al top, sono in crescita, spero di aggiustare ancora qualcosa. Spero di potermi esprimere e di arrivare sul podio. In discesa il risultato della scorsa settimana mi ha dato tanta fiducia, ho la avuto la sensazione di essere di nuovo veloce e di divertirmi. Bisogna capire la pista e vedere sia la discesa sia il SuperG". Così l'azzurro Dominik Paris, a poche ore dall'esordio nei Mondiali di sci alpino, a Cortina. "Devi trovare la pace con te stesso per dare il massimo, quello che ho intorno nella mia vita mi dà tanto equlibrio - spiega -: due bambini mi fanno vedere altre cose, non passo tanto tempo a pensare allo sci. Devi sempre lavorare e credere, impegnarti; e penso di non avere perso il talento e la capacità". (ANSA).