Australian Open: Djokovic e Thiem, buona la prima

ROMA, 08 FEB - Novak Djokovic (numero 1 al mondo) non ha dovuto soffrire per eliminare Jérémy Chardy (n.61) con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2, nel primo turno degli Australian Open. Il serbo ha così iniziato la rincorsa al nono titolo a Melbourne. "Sono molto felice di essere tornato e di rivedere il pubblico in questo stadio. Sono passati 12 mesi da quando ho visto così tanti spettatori su un campo", ha detto Djokovic rivolgendosi agli spalti della Rod Laver Arena. Djokovic non ha concesso nemmeno un break all'avversario. Nel prossimo turno affronterà lo statunitense Frances Tiafoe (n.64). E' maturata in tre set, solo il primo dei quali combattuto, anche la vittoria dell'austriaco Dominic Thiem (n.3) sul kazako Mikhail Kukushkin: 7-6 (7/2), 6-2, 6-3. (ANSA).