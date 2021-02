Ciclismo: Evenepoel è guarito, può tornare ad allenarsi

ROMA, 08 FEB - Filippo Ganna e gli altri azzurri avranno un avversario in più nel 2021. E' il belga Remco Evenepoel che, dopo il grave infortunio subito l'anno scorso al Giro di Lombardia, ha incassato l'idoneità per l'attività agonistica, dunque può tornare ad allenarsi. E' stata la 'sua' squadra, la Deceuninck-Quick-Step, a comunicarlo. Gli ultimi esami ai quali è stato sottoposto il 21enne fuoriclasse, che molti indicano come il nuovo Eddy Merckx, infatti, hanno confermato la completa guarigione della frattura del pube. Evenepoel, pertanto, può tornare sulla bici, anche se è difficile stabilire i tempi del completo recupero o comunque quando potrà ripresentarsi al via di una corsa. Evenepoel viene annunciato come partente al Giro d'Italia, l'8 maggio a Torino; se per quella data non dovesse essere pronto, dovrebbe partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, alla Vuelta, ai Mondiali di Leuwen e al Giro di Lombardia, che l'anno scorso gli fu fatale. (ANSA).