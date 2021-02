Serie B: 2 turni a Furlan, 10 fermati per una partita

ROMA, 08 FEB - Il giudice sportivo Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie B, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per due giornate Jacopo Furlan (Empoli) "per avere, al 6' st, quale giocatore in panchina, rivolto all'arbitro un epiteto offensivo. Una giornata ad Andrea Papetti (Brescia). Fra i calciatori non espulsi sono stati fermati per un turno Giuseppe Bellusci (Monza), Daniele Dessena (Pescara), Alberto Gerbo (Cosenza), Luca Ghiringhelli (Cittadella), Norbert Gyomber (Salernitana), Jeremy Menez (Reggina), Fabrizio Poli (Entella), Tom Van de Looi (Brescia) e Francesco Zampano (Frosinone);. (ANSA).