Cortina: ecco gli azzurri per i SuperG uomini e donne

ROMA, 08 FEB - Sono state ufficializzate le formazioni per i due SuperG in programma domani che, di fatto e salvo sorprese legate al meteo, apriranno i Mondiali di sci alpino a Cortina, dopo il rinvio oggi della combinata femminile. Fra le donne (orario di partenza previsto, le 10.30) saranno in gara Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. La squadra azzurra sarà al via (dalle 13,30) con Dominik Paris (detentore del titolo), Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi. Oggi pomeriggio, intanto, alle 17,45 è in programma la conferenza stampa, da remoto, di apertura di Casa Italia Collection Fisi, alla quale parteciperanno il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda; il presidente del Coni, Giovanni Malagò; il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli; gli azzurri Dominik Paris e Christof Innerhofer. (ANSA).