Open Australia: Travaglia fuori, sorelle Williams avanzano

ROMA, 08 FEB - Si è fermato al primo turno l'Australian Open di Stefano Travaglia, battuto in tre set - 7-6 (7/5), 6-2, 6-2 - dallo statunitense Frances Tiafoe. Show e nervi tesi per il tedesco Alexander Zverev (n.6) che per superare l'americano Marcos Giron ha dovuto lottare a lungo - 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3, 6-2 - e nel secondo set ha distrutto una racchetta in uno sfogo di frustrazione, donandola poi ad una giovane spettatrice per farsi perdonare il gesto. Avanti senza intoppi i big in campo nella prima giornata del torneo. La giapponese Naomi Osaka, campionessa in carica dello US Open ed attuale n.3 del mondo, ha aperto il programma femminile battendo facilmente la russa Anastasia Pavlyuchenkova in due set (6-1, 6-2). Avanzano anche le sorelle Williams: Venus ha superato la belga Kirsten Flipkens 7-5, 6-2; Serena ha dominato (6-1, 6-1) la tedesca Laura Siegemund e firmato l'88ma vittoria in 100 partite disputate all'Australian Open. Più sudata la vittoria della canadese Bianca Andreescu (n.9 del mondo), che non giocava da 15 mesi. Ha battuto la rumena Mihaela Buzarnescu (n.138) 6-2, 4-6, 6 -3. (ANSA).