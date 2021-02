Super Bowl: anche Tiger Woods a gustarsi trionfo Tom Brady

ROMA, 08 FEB - Cappello all'indietro, pantaloncino corto, giacca a vento e uno stile piuttosto casual. A gustarsi il trionfo dei Tampa Bay Buccaneers nella la 55ma edizione del Super Bowl, trascinati dal suo leader Tom Brady (per lui settimo anello e quinta volta da MVP), appassionato golfista, c'era anche Tiger Woods. Il campione californiano del green, che sta recuperando da una nuova operazione alla schiena, è stato immortalato da una fotografia che lo ritraeva in compagnia di Jonathan Allen, player di football americano che milita nel ruolo di defensive end per il Washington Football Team della National Football League. Amici di lunga data, Woods e Brady sono stati tra i protagonisti della seconda edizione del "The Match", evento solidale che sul green, nel maggio 2020, ha visto Woods, in coppia Peyton Manning, sfidare e battere il duo composto da Phil Mickelson e Tom Brady al Medalist GC di Hobe Sound, in Florida. E a Tampa, in Florida, Woods non s'è voluto perdere il trionfo, per 31 a 9 dei Tampa Buccaneers di Brady, arrivato davanti al pubblico di casa. (ANSA).