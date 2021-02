Cortina:Brignone e Bassino "attente a noi 2,daremo il 100%"

ROMA, 07 FEB - Il countdown per i mondiali di sci di Cortina è agli sgoccioli. Domani si alza il sipario con la combinata femminile e l'Italia punta su Federica Brignone e Marta Bassino, "ma attenti anche a Petra Vlhova, Michelle Gisin e Mikaela Gisin", dicono all'unisono le azzurre in conferenza stampa. "Sto molto bene - dice la Bassino - penso di essere pronta per questo mondiale, domani è una gara secca, come va va. Tra i favoriti io metto Federica (Brignone, ndr)". Le fa eco Brignone: "Sto sempre meglio - dice - sarà la prima e ultima combinata della stagione, è la gara di un giorno, bisognerà sciare al 100 per cento sia in slalom che in super G. Le favorite? Marta, ma occhio alla Shiffrin". Il mondiale di casa sarà senza pubblico causa covid. "Cortina è diversa in questi giorni - dice la Brignone - Non è la stessa cosa. Saranno emozioni che ci porteremo dietro per sempre, però con il pubblico avremmo potuto vivere momenti indimenticabili che probabilmente non vivrò mai perché era un grande evento in Italia". L'assenza di Sofia Goggia non carica di ulteriori responsabilità le azzurre: "Non possiamo rimpiazzarla - conclude Brignone - perdiamo una pedina importante. L'Italia già contava su di noi e continuerà a contare". (ANSA).