Serie A: Milan-Crotone 4-0 e Udinese-Verona 2-0

ROMA, 07 FEB - Il Milan si riprende il primato in Serie A, battendo senza particolari patemi il Crotone per 4-0. Una doppietta di Ibrahimovic (500/a e 501/a rete nelle squadre di club), una di Ante Rebic regalano il successo ai rossoneri. I calabresi, tuttavia, non erano partiti male. Successo dell'Udinese nel derby del Triveneto contro il Verona per 2-0: decidono un autogol del portiere Silvestri e un gol dello spagnolo Deulofeu. (ANSA).