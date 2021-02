Cortina, Valente: "Mondiali sci sono un segnale di speranza"

ROMA, 07 FEB - I mondiali di sci a Cortina "sono un segnale di speranza: nonostante tutto, lo sport e l'Italia non si fermano. Così come non si deve fermare l'economia della montagna fortemente provata dall'emergenza Covid". E' quanto afferma in una nota il parlamentare dei 5stelle Simone Valente, secondo il quale il prossimo Governo "dovrà stanziare con urgenza i ristori per i gestori delle aree sciabili, le scuole sci, gli albergatori già concordati nelle settimane scorse". "Grazie al lavoro costante, durato anni, della Fondazione Cortina 2021 e della FISI, sostiene Valente, assisteremo a un evento unico - il più grande evento internazionale in tempo di Covid - caratterizzato dalla sostenibilità ambientale e dall'innovazione. La pandemia in corso non ha consentito l'apertura al pubblico e questo è un elemento sicuramente penalizzante per l'organizzazione e per il territorio, ma sono sicuro -conclude Valente- che gli appassionati seguiranno le gare in tv apprezzando quanto si è organizzato e la bellezza indiscussa delle nostre montagne!. (ANSA).