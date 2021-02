Milan, Ibra: "500 reti in carriera? Il mio lavoro è fare gol"

MILANO, 07 FEB - "Cinquecento gol con i club? Significa che ho fatto qualche gol in carriera, ma l'importante è continuare e aiutare la squadra nel miglior modo. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per fare gol". L'attaccante del Milan Zlatan, Ibrahimovic, commenta così, a Sky Sport, il record delle 500 reti raggiunte in carriera, segnando al 30' del primo tempo al Crotone. L'obiettivo dei rossoneri è controsorpassare l'Inter in classifica: "Serve fare nostro, giocare la nostra partita e vincere contro una squadra che mette in difficoltà. Poi i momenti arrivano e bisogna sfruttarli". (ANSA).