Sci nordico: Cdm; Pellegrino 'non del tutto soddisfatto'

ROMA, 06 FEB - "Non sono del tutto soddisfatto perchè nello sprint punto sempre alla vittoria, ma in questo tipo di pista era difficile riuscire a fare meglio". Federico Pellegrino commenta così il terzo posto conquistato a Ulricehamn in Svezia nella prova di Coppa del mondo dello sprint skating. "Ho dovuto superarmi nello sprint skating finale per passare almeno i francesi - aggiunge l'azzurro - Comunque è sempre un podio nello sprint skating e quindi sono soddisfatto perchè turno dopo turno le sensazioni sono andate migliorando. L'obiettivo era arrivare più avanti possibile e questo terzo posto mi gratifica comunque" (ANSA).