Calcio: Pioli, sette squadre in lotta per titolo e Champions

MILANO, 06 FEB - "Tutte le prime sette squadre in classifica hanno la possibilità di vincere lo scudetto e arrivare in Champions League. Dobbiamo temerle fino alla fine. Al termine del campionato saranno solo quattro soddisfatte, noi vogliamo fare parte di questo gruppo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Crotone. Con il recupero di molti infortunati, aumenta la rivalità interna per un posto nella squadra rossonera. Un aspetto positivo per Pioli che, per commentare la situazione, prende in prestito una celebre battuta di Ibrahimovic: "Come dice sempre lui, a questi livelli o mangi o vieni mangiato. E chi vuole giocare non deve essere mangiato". (ANSA).