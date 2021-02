Calcio: Pioli, Inter? classifica parziale non ci interessa

MILANO, 06 FEB - "Inter prima in classifica? Lo stimolo arriva da noi stessi. La classifica sarà completa solo domani sera, ora è parziale e non ci interessa. Ci interessa mettere in campo la migliore prestazione possibile, poi è chiaro che eravamo primi e sarebbe importante tornare primi": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Crotone, domani alle 15 a San Siro. I rossoneri tenteranno il controsorpasso sull'Inter che, vincendo contro la Fiorentina, è ora capolista con un punto di vantaggio. "Siamo a metà della salita e le pendenze più difficili devono ancora arrivare. Nel girone di ritorno - aggiunge Pioli - gli obiettivi si avvicinano e le squadre saranno ancora più mirate. Non possiamo accontentarci, dobbiamo alzare il livello e mettere più intensità dei nostri avversari". (ANSA).