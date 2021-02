Calcio: Inzaghi, 'Rinnovo? Sono positivo e molto contento'

ROMA, 06 FEB - "Il rinnovo con la Lazio? Ci siamo visti, sono molto positivo come il presidente. Lotito lo rivedrò forse oggi, siamo molto avanti e sono molto contento perché sapete tutti cosa rappresenta per me questa società e questa maglia". Lo ha detto l'allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi, rispondendo a una domanda sulla sua imminente firma alla conferenza stampa di vigilia della sfida di domani contro il Cagliari all'Olimpico. (ANSA).