Figc: Sibilia;'Accordo disatteso, io candidato per coerenza'

ROMA, 06 FEB - "Ci fu un'intesa con un documento scritto che ad ora è stata disattesa. Ho ritenuto di non rinunciare alla candidatura alla Figc, pur in un momento complesso come questo, con la consapevolezza di migliorare la realtà senza compromessi. Preferisco restare coerente come fatto fino ad oggi". Lo ha detto Cosimo Sibilia all'assemblea ordinaria elettiva della Lega nazionale dilettanti in corso all'Hilton Rome Airport di Fiumicino, in merito alla sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. "Come più volte ho dichiarato - ha aggiunto il numero uno della Lnd - mi sento candidato esclusivamente in rappresentanza del mondo dilettantistico e giovanile. Un segnale di coerenza rispetto a un accordo sottoscritto nel 2018, dall'allora presidente della Lega Pro (Gabriele Gravina, ndr), dell'Aiac (Renzo Ulivieri, ndr) e dell'Aia (Marcello Nicchi, ndr), oltre che dal sottoscritto e da Giancarlo Abete quale garante di questo accordo". "Il mio programma per la presidenza federale porta al centro tematiche come la revisione del sistema professionistico, la riorganizzazione della giustizia sportiva e del rilancio impiantistica sportiva, temi non più prorogabili", ha concluso Sibilia. (ANSA).