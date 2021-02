Lega A: Dal Pino, rinvio voto su fondi? Non è frenata

ROMA, 04 FEB - "Ci sono due punti in particolare su cui manca l'accordo. Per questo l'assemblea ha deciso di rinviare il voto sui fondi in una prossima assemblea che si svolgerà giovedì prossimo. Sconfitta o frenata? Proprio per niente, nessuna frenata ma le cose vanno fatte per bene". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, in conferenza stampa al termine dell'assemblea. "Io sono per fare le cose solo se c'è consenso quasi unanime, senza forzare nulla - ha proseguito -. Le decisioni vanno prese senza forzare, si devono seguire tempi e modalità corrette. Non ci sono aut aut, in linea di massima due persone che vogliono fare cose insieme trovano il giusto equilibrio". (ANSA).