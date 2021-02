Coppa Italia, giudice: un turno di stop a Sanchez e Vidal

ROMA, 04 FEB - Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite d'andata valide per le semifinali della Coppa Italia, disputate il 2 febbraio e ieri sera, fra i calciatori non espulsi, ha squalificato per un turno Cristian Romero (Atalanta), Alexis Sanchez e Arturo Vidal (Inter). (ANSA).