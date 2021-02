Mondiale per club: 2-1 all'Ulsan, il Tigres in semifinale

ROMA, 04 FEB - Una doppietta dell'attaccante francese, classe 1985, André-Pierre Gignac, ex Tolosa e Marsiglia, ha regalato all'UANL Tigres la qualificazione per la semifinale del Mondiale di calcio per club, che si è aperto oggi in Qatar (l'epilogo l'11 febbraio). La squadra messicana, sul terreno dell'Al Rayyan Stadium, ha infatti battuto i sudcoreani dell'Ulsan Hyundai per 2-1: gli asiatici erano passati in vantaggio dopo 24' con un gol di Kee-hee, ma sono stati raggiunti al 38' dal Gignac e poi superati da un'altra rete del francese, che ha deciso il match su rigore al 50' del primo tempo. I messicani allenati da Ricardo Ferretti adesso se la vedranno contro i campioni sudamericani del Palmeiras, detentori della Libertadores: appuntamento domenica 7 febbraio. (ANSA).