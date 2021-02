F1: il 19 febbraio si svela l'ATO2, nuova Alpha Tauri

ROMA, 04 FEB - Sarà svelata il 19 febbraio la AT02, vettura del team Alpha Tauri per la stagione 2021 di Formula 1. Presentazione online, sul sito della scuderia, per la monoposto che Pierre Gasly e Yuki Tsunoda porteranno in pista nel mondiale al via il 28 marzo in Bahrain. L'Alpha Tauri sarà la seconda a mostrare la nuova macchina, dopo la McLaren. Lunedì 22 febbraio toccherà all'Alfa Romeo Racing, il 2 marzo sarà la volta della Mercedes. (ANSA).