Lega Serie A: nuovo rinvio su voto ingresso Fondi

PT MILANO, 04 FEB - Nuovo rinvio sulla creazione di una media company con l'ingresso dei Fondi Cvc, Advent e Fsi in società con la Lega calcio di Serie A. Lo apprende l'ANSA. I club, riuniti in assemblea, hanno appena deciso di approfondire ulteriormente la questione e non arrivare oggi a una votazione. (ANSA).