6 Nazioni: ecco XV Italia anti-Francia

ROMA, 04 FEB - Ignacio Brex unico esordiente e prima partita da titolare per Michele Lamaro, che vestirà la maglia numero otto. Sono queste le novità tra gli Azzurri in vista della prima gara del 6 Nazioni in programma sabato prossimo, 6 febbraio, allo stadio Olimpico di Roma contro la Francia. Lo ha resto noto il ct dell'Italrugby, Franco Smith, diramando il XV ufficiale che affronterà i transalpini. Di seguito la formazione: Trulla; Sperandio, Zanon, Brex Ioane; Garbisi, Varney; Lamaro, Meyer, Negri; Sisi, Lazzaroni; Riccioni, Bigi (Cap), Traoré. A disp. Lucchesi, Fischetti, Zilocchi, Cannone, Ruzza, Mbandà, Palazzani, Canna. All.: Smith. (ANSA).