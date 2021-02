Sci: cdm; Paris terzo in prova libera Garmisch

GARMISCH, 04 FEB - Buoni riscontri per gli azzurri nella unica prova cronometrata della discesa libera di coppa del mondo in programma domani a Garmisch: Dominik Paris ha chiuso con il terzo tempo e Christof Innerhofer col quarto sulla Kandahar, con Emanuele Buzzi sesto. In evidenza si è messo l'austrico Max Franz, che ha staccato il miglior tempo in 1'34"98, davanti al tedesco Josef Ferstl e a Paris, staccato di 63 centesimi. Innerhofer è invece a 81 centesimi da Franz. Per preservare al meglio la pista gli organizzatori hanno deciso di invertire il programma di gare, quindi per domani è in programma la discesa con partenza alle 11.30. Sabato andrà invece in scena il superG. "Spero che domani sarà una bella pista e che possano lavorare bene sulla linea e si possa sfruttare tutto il tracciato - ha detto Paris -. Ora bisogna ancora vedere un po' le analisi e cercare di migliorare qualche passaggio. Poi domani a tutta di nuovo". (ANSA).