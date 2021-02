Serie A: Orsato arbitra Juve-Roma, Fiorentina-Inter a La Penna

ROMA, 04 FEB - Daniele Orsato di Schio arbitrerà il big-match della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma sabato alle 18, fra Juventus e Roma. Lo ha reso noto l'Associazione Italiana Arbitri. Fiorentina-Inter, in programma domani alle 20,45, è stata affidata alla direzione di Federico La Penna della sezione di Roma 1. Luca Pairetto di Nichelino fischierà in Milan-Crotone di domenica alle 15. Lazio-Cagliari (domenica alle 20,45) è stata affidata a Massimiliano Irrati di Pistoia e Genoa-Napoli (sabato alle 20,45) a Gianluca Manganiello di Pinerolo. (ANSA).