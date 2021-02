Cortina: -3; 6.000 mq. percorsi atleti e media in sicurezza

CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Sono 800 i metri lineari di pannellature, 5.000 metri quadrati di moquette e oltre 2.000 articoli di arredo, per un totale di 6.000 mentri quadri, allestiti in meno di un mese a Cortina D'Ampezzo per gli spazi e i percorsi di atleti, giornalisti e collaboratori ai prossimi Mondiali di sci. La realizzazione è stata curata da Eurostands, azienda di Cambiago (Milano) technical partner della manifestazione e operante da oltre 70 anni nel settore degli allestimenti. Sono 70 i Tir che hanno percorso 28.000 chilometri, dalla sede a Cortina, per realizzare i lavori. Il progetto è iniziato un anno fa con la realizzazione dell'Official Time Keeper by Longines, posizionato in corso Italia a Cortina. L'allestimento è stato prevalentemente dedicato all'interior fitting, dalla progettazione alla realizzazione, fino al montaggio e alla costruzione del Centro Media, del National Village e delle aree Vip lounge. Tutte le aree interne ed esterne sono state allestite con 120 colonnine igienizzanti della linea Covistop, ridisegnate per adattarsi all'ambiente circostante, con picchetti che ne permettono l'installazione nella neve. (ANSA).