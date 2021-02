Giro: edizione 2021 parte da Torino, prime tappe in Piemonte

ROMA, 04 FEB - Il Giro d'Italia 2021 di ciclismo, giunto alla 104/a edizione, scatterà sabato 8 maggio da Torino (crono individuale di 9 chilometri), come non accadeva dal 2011, anniversario dell'Unità d'Italia. Le prime tre tappe della corsa rosa verranno ospitate dal Piemonte e questo fa ipotizzare un Giro alla 'rovescia'. Domenica 9 tappa adatta ai velocisti, da Stupinigi (Nichelino) a Novara, lunga 173 km, seguita dalla Biella-Canale di 187 km. Il Piemonte sarà coinvolto ancora nell'ultima settimana di corsa: la 19/a tappa vedrà l'arrivo in salita sull'Alpe di Mera, in Valsesia; il giorno seguente la partenza da Verbania. (ANSA).