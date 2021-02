Ciclismo: Ineos; Bernal al Giro, Thomas al Tour con Carapaz

ROMA, 04 FEB - Attacco a tre punte per il Tour de France e leader unico per il Giro d'Italia: la Ineos, la squadra leader del ciclismo mondiale, nata nel 2019 sulle ceneri del Team Sky, ha fatto le sue scelte per le grandi corse a tappe di quest'anno. Il capo del team Dave Brailsford ha annunciato che al prossimo Tour de France Ineos schiererà tre pezzi da novanca: il britannico Geraint Thomas (vincitore nel 2018), l'ecuadoriano Richard Carapaz (tronfatore al Giro nel 2019) e il britannico Tao Geoghegan Hart (vincitore al Giro 2020), mentre il colombiano Egan Bernal (che ha vinto il Tour nel 2019) si concentrerà sul Giro d'Italia. Nella Vuelta, terza grande corsa a tappe, i colori della Ineos saranno difesi dal britannico Adam Yates. (ANSA).