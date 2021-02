Ciclismo, Etoile de Besseges: Laporte vince la prima tappa

ROMA, 03 FEB - Christophe Laporte ha vinto la prima tappa dell'Etoile de Besseges di ciclismo, da Bellegard a Bellegarde, lunga 141 chilometri. La gara a tappe francese, di fatto, ha aperto la stagione agonistica. Il corridore transalpino ha preceduto sul traguardo il connazionale Nacer Bouhanni. A completare il podio di giornata; in 3/a posizione, l'ex campione del mondo su strada, il danese Mads Pedersen; quarto il campione d'Europa, Giacomo Nizzolo. Caduta a 6 km dalla conclusione: sono stati coinvolti, fra gli altri, Bettiol, Brunel, Perez, Wellens, Grossschartner e Pacher. La maglia di leader della classifica generale va ovviamente a Laporte: per lui e Bouhanni 2" di vantaggio sugli inseguitori. Buona la prestazione di Vincenzo Nibali che ha lavorato a lungo per il compagno Pedersen. (ANSA).