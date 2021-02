Calcio: Roma;Pinto 'Fonseca leader progetto a medio termine'

ROMA, 03 FEB - "Fonseca è il leader del nostro progetto sportivo, ha svolto un gran lavoro e gli abbiamo affidato il nostro futuro immediato e nel medio termine" ha detto Tiago Pinto in conferenza stampa rispondendo anche alle domande su un eventuale dopo Fonseca. "Prima di tutto voglio garantire che le notizie circolate su riunioni con altri allenatori non sono vere. Io e i Friedkin siamo contenti di Fonseca, la mia relazione con Paulo è buona e il mister non è distratto da queste voci" ha continuato il GM giallorosso che si è soffermato anche sui rinnovi di Pellegrini e Mkhitaryan. "Di Lorenzo ho già parlato, riteniamo rappresenti i valori del nostro progetto, a breve ci vedremo con il suo agente e contiamo di risolvere tutto" ha detto Tiago Pinto. Ottimista anche sul futuro di Mkhitaryan: "A breve parleremo con il suo procuratore per sistemare la questione, ma non sono preoccupato perché mi ha ribadito di essere felice qui". Inevitabile anche un bilancio sul mercato appena concluso: "Ritengo che El Shaarawy e Reynolds rientrino nel progetto del club, possono far diventare la Roma più forte. Abbiamo anche lavorato sulle uscite, ma sotto questo aspetto non sono soddisfatto." E su Dzeko-Sanchez sposa la linea Marotta: "Non siamo mai entrati nel vivo della trattativa". (ANSA).