Nuovo stop per Hazard, sfida con Atalanta a rischio

ROMA, 03 FEB - Da un infortunio all'altro. Da quando è arrivato al Real Madrid, Eden Hazard non ha avuto pace: il fantasista belga si è fermato di nuovo e adesso rischia pure di saltare la sfida degli ottavi di Champions contro l'Atalanta (andata a Bergamo il 24 febbraio, ritorno in Spagna il 16 marzo). Oggi il talentuoso Hazard ha lasciato l'allenamento per recarsi in ospedale ed essere sottoposto ad accertamenti. Il belga, nell'immediato, salterà la sfida contro l'Huesca di sabato, valida per la Liga. E' il decimo stop per infortunio patito da Hazard da quando, circa un anno e mezzo addietro, si trasferì al Real Madrid. (ANSA).