Basket: pubblico torna in Nba, LeBron litiga con tifosi

ROMA, 03 FEB - Fa discutere negli States e non solo, suscitando commenti ilari, il litigio che ha portato all'allontanamento da bordocampo di quattro spettatori che assistevano alla vittoria dei Lakers sul campo di Atlanta dopo una lite con LeBron James, uno dei giocatori più famosi dell'Nba. Al centro della vicenda un litigio durante la partita vinta dai Lakers contro gli Hawks. Un fatto raro, ma non unico, che peraltro si verifica solo poche settimane dopo la riapertura di alcuni impianti al pubblico. Lebron ha litigato con un uomo ultrasessantenne e in seguito con sua moglie, la 25enne Juliana Campos, che ha poi postato video offensivi all'indirizzo del fuoriclasse dell'Nba. I due, assieme a un paio di amici, erano senza mascherina, nonostante le mascherine siano obbligatorie nei luoghi chiusi. LeBron ha poi risposto con un tweet offensivo ('Courtside Karen', una definizione gergale di donna bianca che fa scenate in un posto pubblico senza fondatezza) agli improperi che gli sono stati rivolti dalla donna su Instagram. Il lungo e curioso battibecco, fra il fuoriclasse dell'Nba e i tifosi, ha costretto gli arbitri ad allontanare dall'impianto i tifosi. Il litigio, come riportano diversi media, ha avuto inizio nell'ultimo quarto di partita ed è proseguito per alcuni, lunghi minuti. A un certo punto, gli arbitri hanno dovuto interrompere il gioco, chiedendo ai vigilantes di intervenire per allontanare da bordocampo i tifosi. "Mi manca interagire con il pubblico. Tutti i giocatori ne hanno bisogno", ha poi ironizzato la stella della squadra californiana. Durante la conferenza stampa, LeBron è stato ancora più tagliente: "Probabilmente avevano bevuto qualche drink di troppo prima della partita". (ANSA).