Sci: Sofia Goggia, 'quanta empatia, grazie a tutti'

ROMA, 03 FEB - Il volto più sereno, un accenno di sorriso: così è apparsa Sofia Goggia in un brevissimo video pubblicato su Intagram, nel quale la campionessa di sci si rivolge a chi in questi giorni l'ha sostenuta. "Questo messaggio -dice la sciatrice azzurra, vittima di un grave infortunio alla vigilia dei Mondiali di Cortina- è per ringraziarvi di tutto quell'affetto che mi ha investita in questi giorni. Perchè ho veramente sentito l'empatia di tutti". (ANSA).