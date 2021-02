Il 'Papu' Gomez nella lista Champions del Siviglia

ROMA, 03 FEB - Il 'Papu' Gomez, passato nei giorni scorsi al Siviglia, dopo la nota rottura con Gasperini all'Atalanta, figura nella lista Champions di 25 calciatori presentata dagli andalusi. Ne è rimasto fuori, invece, l'italo-argentino Franco Vazquez, alla lunga inserito nella lista dei partenti durante il mercato di gennaio - il suo nome era stato accostato al Parma - ma alla fine rimasto in Spagna. Il Siviglia, nella doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League, se la dovrà vedere contro i tedeschi del Borussia Dortmund: andata in Spagna, sul terreno dello stadio Sanchez Pizjuan il 17 febbraio, ritorno in Germania il 9 marzo. (ANSA).