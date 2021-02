Coppa Italia: Pirlo, bene vittoria ma è solo primo round

MILANO, 02 FEB - "In campionato era stato un passaggio a vuoto, non eravamo noi. Abbiamo lavorato sugli errori e da lì sono arrivate delle vittorie. Ma non è ancora fatto niente, è una partita che si gioca su 180 minuti". Lo ha detto il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, commentando alla Rai la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. "Svolta in Supercoppa? Sì, quella è stata una gara fondamentale che ci ha riacceso, alzare una Coppa ci ha dato grande forza soprattutto dopo la brutta sconfitta a San Siro. Ci ha fatto capire che siamo ancora forti e che possiamo competere per tutti gli obiettivi. Noi sappiamo che se siamo concentrati e abbiamo questo atteggiamento diventa dura per tutti. Cristiano Ronaldo? È normale che non fosse contento di uscire, ma sabato abbiamo una sfida importante in campionato ed era importante fargli risparmiare qualche minuto". (ANSA).