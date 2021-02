Atletica: Iapichino in pedana, per capire a che punto sono

ROMA, 02 FEB - Sabato alle 15,35 sarà l'ora del debutto per Larissa Iapichino, fra le più attese ai Campionati italiani Juniores indoor del 6 e 7 febbraio, ad Ancona. La rassegna delle categorie Under 20 e 23 è lo scenario dei primi salti dell'anno per la giovane 'lunghista', all'esordio con le Fiamme Gialle, pronta a lanciare la stagione 2021. "La prima uscita per me è sempre particolare - le parole della campionessa europea Under 20 e italiana assoluta all'aperto - mi fido soltanto delle sensazioni in gara, non di quelle in allenamento. E poi, non amo i proclami: posso solo dire che questo primo impegno servirà per capire a che punto siamo. Il mio intento è di farmi trovare in forma per gli Assoluti del 20-21 febbraio: sarà veramente una bella sfida. A quel punto valuteremo se partecipare o meno agli Europei indoor di Torun che, al momento, sono la terza gara in programma nella mia stagione". Come per tutti i concorsi, sulla base del protocollo federale indoor, anche il lungo si disputerà con l'inedita formula della finale diretta a 12. "Sarebbe stato bello avere il pubblico in tribuna, ma chiaramente in questo momento non è possibile ed è giusto così - continua la saltatrice fiorentina - spero che quei tecnici, dirigenti e atleti sugli spalti in attesa della propria gara possano farsi sentire, e sostenere tutti noi in pista". A scuola è l'anno della maturità, nella vita da teenager è il momento di prendere la patente ("una decina di 'guide' già fatte"), in pedana è la fase del consolidamento tecnico, per un percorso che vuole proseguire dopo il super 6,80 metri della scorsa stagione (6,40 il suo primato italiano Juniores al coperto). (ANSA).