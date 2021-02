Sci: Paris "choc Goggia, era medaglia sicura a Cortina"

ROMA, 02 FEB - "E' stato davvero uno choc per tutti l'incidente a Sofia. Una sfortuna incredibile a pochi giorni da Mondiali, per lei ma anche per l'Italia perchè nella discesa era una medaglia quasi sicura". Dominik Paris, in viaggio verso Garmisch dove lo attendono un SuperG e una discesa di coppa del mondo prima dei Mondiali di Cortina, al telefono con l'ANSA esprime grande dispiacere per l'azzurra, che nella località tedesca domenica scorsa si è infortunata perdendo l'appuntamento con la rassegna iridata in casa "Io mi sento in forma, in fiducia e spero di avere buoni risultati e risposte dalle due prossime gare - dice ancora Paris -, visto che tra una settimana c'è già il SuperG" sulla Vertigine delle Tofane. A Garmisch però, sottolinea, "il meteo non è ottimale, fa caldo ed è prevista pioggia. Per noi non va bene". Un'incognita è anche la pista delle Tofane: "Ci abbiamo fatto gli assoluti due anni fa e basta. Poi è nevicato tanto, bisognerà vedere come la preparano". (ANSA).